Dinofans opgelet: Beroemde triceratops-schedel komt naar Delft

‘Skull 21’ is een expositie die het verhaal vertelt van de gelijknamige schedel en vooral de restauratie ervan. Triceratopsschedel nummer 21 raakte in de vorige eeuw beschadigd tijdens het transport van Wyoming in de Verenigde Staten naar Nederland. Skull 21 werd opgegraven tijdens de zogenoemde ‘Bone-Wars’ in Wyoming in 1891. Wetenschappelijk Nederland was in rep en roer toen in 1950 na lange onderhandelingen de schedel naar Nederland kwam: het eerste echte lichaamsdeel van een dinosaurus. De ontsteltenis was groot toen de schedel tijdens het transport beschadigd raakte en vervolgens met beperkte middelen enigszins werd hersteld.