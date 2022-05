Dit is de duurste plek om op zondag te trouwen: ‘Het is een cowboymarkt, iedereen doet maar wat’

Dna van Delftse verdachte van ‘vergisont­voe­ring’ aangetrof­fen in auto van slachtof­fer

Het dna van een 26-jarige man uit Delft is gevonden in de auto van de 56-jarige man uit Hoofddorp die vorig jaar ‘per vergissing’ werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius. Dat bleek maandag in de rechtbank in Haarlem tijdens de eerste inleidende zitting van de strafzaak tegen Perry A.

2 mei