Dit maakt Reinier de Graaf het beste ziekenhuis in de regio

Elke ochtend, vertelt directievoorzitter Carina Hilders, kijkt ze uit het raam van haar werkkamer om te zien hoe de mensen binnendruppelen. Ze ziet meteen hoe de vlag erbij hangt. Zijn ze opgewekt? Moe? Héél belangrijk vindt de hoogste baas van het ziekenhuis die dagelijkse peiling. Want hoe je mensen zich voelen, hoe ze 'in hun energie zitten' zoals Hilders dat noemt, zegt alles over de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis. Dát zegt ze, is cruciaal als je goed wilt presteren.



Het Delftse ziekenhuis, dat onder meer met de prostaatkankerzorg patiënten uit de hele Haagse regio (en daarbuiten) trekt, scoort al jaren goed in de AD Ziekenhuis Top 100 en wist dit jaar zelfs tot de hoogste regionen door te stoten. Op drie na is het de allerbeste van de topklinische ziekenhuizen in het land. In deze ziekenhuizen worden complexe operaties en behandelingen uitgevoerd, in tegenstelling tot de streekziekenhuizen, waar vooral basiszorg wordt verricht.



Tot de top 5 behoren maakt trots. Hilders: ,,Dat voel je bij iedereen. Het geeft een bepaalde dynamiek.'' Dat het gelukt is, vervolgt ze, is te danken aan de medewerkers. ,,Wij zeggen altijd: in Reinier de Graaf staat de medewerker op één. Je moet het echt met elkaar doen.''