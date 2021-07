Dit moet je volgens de politie doen om inbrekers tijdens je vakantie te weren

Een inbraak in je huis terwijl jij in het buitenland zit, of even een dagje weg bent, is natuurlijk het laatste dat je wilt. De politie in Delft geeft een aantal tips om dat te voorkomen. Allereerst een vrij simpele tip: sluit voordat je weggaat alle ramen en deuren, ‘ook als je maar even je huis uit gaat’.