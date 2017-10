'Dit overtreft drie keer mijn verwachtingen'

Twitterfeed Live: Na blunder van justitie staat man voor rechter om verkrachting Delftse

9:31 Het had al jaren eerder kunnen gebeuren: de rechtszaak om een Drachtenaar die een Delftse vrouw in 1998 zou hebben verkracht en in 1997 een prostituee in Leeuwarden met geweld zou hebben beroofd. Door een blunder van justitie werd de man dit jaar pas aangehouden, al was de dna-match al in 2008. Verslaggeefster Jorina Haspels doet live verslag van deze zaak via Twitter.