Dit staat er achter het stuclaagje in Doodencel 601

In de Scheveningse gevangenis zaten in de Tweede Wereldoorlog duizenden mensen vast, op verdenking van anti-Duitse activiteiten. Vele verzetsstrijders kwamen er aan hun eind. Direct na de bevrijding zaten in het Oranjehotel collaborateurs gevangen, zoals NSB-leider Anton Mussert. Het herinneringscentrum (sinds 2009 is het niet meer in gebruik als gevangenis) nodigde materiaalkundestudenten Joost, Nienke, Rick en Esmee van de TU Delft uit om het intrigerende bedekte stuk muur te onderzoeken.



Belangrijk was dat de cel in originele staat bleef en dat de muur dus niet aangetast werd. De studenten maakten onder leiding van professor Joris Dik een proefmuur om verschillende technieken op te proberen. Uiteindelijk lukte het het beste met infrarood-thermologie. Met beeldverwerkingstechnologie werd alle gevonden informatie in één afbeelding samengebracht.



En zo kwam er een naam tevoorschijn, samen met een datum en de woorden ‘Eisch’ en ‘Dood’.

Volledig scherm De inscripties. © TU Delft

Wassenaar

De muurkrabbels zijn geschreven door Daniël de Blocq van Scheltinga, vanaf 1942 burgemeester van Wassenaar en naaste medewerker van NSB-leider Mussert. De Delftse studenten ontwaarden op het stukje muur zijn naam en een kalender, met daaronder de strafeis die hij bij het Bijzonder Gerechtshof tegen zich had horen uitspreken: ‘Eisch 11/9/45 Dood’. Uiteindelijk ontsprong hij de dans en werd De Blocq veroordeeld tot twintig jaar cel. Hij kwam in 1953 vrij en overleed negen jaar later in Duitsland.

Volledig scherm De Blocq van Scheltinga, links in uniform en rechts bij de gevangenis in Scheveningen. © TU Delft

Geheimen

Zijn alle geheimen van het Oranjehotel nu vrijgegeven? Nog lang niet. Cel 601 is slechts één van de 120 overgebleven cellen. Het complex bestond oorspronkelijk uit vijfhonderd cellen. Tot 2009 was er een gevangenis in het complex en de cellen zijn al vele malen overgeschilderd. Met geavanceerde technieken zal er de komende tijd ongetwijfeld nog wat boven water komen.

Het onderzoek van de studenten is vandaag gepubliceerd door vakblad Heritage Science. Anke van der Laan, directeur van het Nationaal Monument Oranjehotel: ,,Dit is een belangrijke ontdekking in de geschiedenis van het Oranjehotel, met name voor de periode direct na de bevrijding. Voor het eerst zijn nu inscripties van een Nazi-collaborateur te lezen die ook nog te herleiden zijn naar één specifiek persoon.

Het is alsof een uitgewist onderdeel van de geschiedenis van de cel is onthuld, reageert historicus Bas von Benda-Beckmann in Volkskrant. De historicus schreef een boek over het Oranjehotel.