Dna van Delftse verdachte van ‘vergisontvoering’ aangetroffen in auto van slachtoffer

Delftenaar (26) opgepakt voor mogelijke betrokken­heid bij ‘ver­gis-ontvoering’

Het aantal verdachten in de zaak van de ‘vergisontvoering’ in Cruquius in augustus vorig jaar is opgelopen naar tien. Een 26-jarige man uit Delft is verdachte en moet in mei voor de rechtbank verschijnen.

26 april