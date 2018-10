Dode bij geweld Delft is zoon van politie-agent

De Zoetermeerse rijschoolhouder Marcel Ramlal is bedroefd over de dood van zijn leerling Wessel. ,,Dit is bijzonder triest. Ik ken ook de ouders, ik heb zeer met hen te doen. Zijn vader is nota bene zelf politie-agent. De kinderen hebben allemaal les bij mij gehad. Wessel was tijdelijk gestopt, in verband met drukte op school. Maar vorige week kwam ik hem toevallig tegen en vertelde hij dat hij snel een afspraak zou maken om weer te beginnen met rijlessen.’’



Ramlal kent hem als een ‘gezellige’ jongen, net zoals de andere leden van het gezin, dat woonachtig is in een rijtjeshuis in de Zoetermeerse wijk Seghwaert. ,,Ik heb alle verhalen over het geweld in Delft uiteraard gelezen. Ik had dit niet achter hem gezocht. Maar wellicht is hij hier gewoon per ongeluk in verzeild geraakt.’’