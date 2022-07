Dode door steekpartij in Delft, verdachte aangehouden

Jeroen (65) is ‘oubollige’ ansicht­kaar­ten van zijn stad beu en maakt daarom kaarten van het ‘andere Delft’

Jeroen Stolk (65) is gek op Delft, waar hij geboren en getogen is. Hij is de stad, naarmate hij ouder werd, steeds meer gaan waarderen. Wat hem altijd opviel, was dat je op ansichtkaarten van Delft telkens dezelfde plekken en gebouwen zag. ,,Het stadhuis, de Oostpoort en de Oude en Nieuwe Kerk. Dan heb je in het grote lijnen gehad. Terwijl Delft zoveel meer te bieden heeft.’’

