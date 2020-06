Dood van Nootdorper (20) die met auto in sloot belandde, blijft nog een raadsel

De politie staat nog voor een raadsel wat betreft de dood van een 20-jarige Nootdorper. De man werd zaterdagmorgen rond elf uur aangetroffen in zijn voertuig, dat in een sloot was beland: tussen het fietspad langs de A12 en de afslag naar tankstation Knorrestein bij Zoetermeer.

,,Het onderzoek is nog gaande, we kunnen er op het moment nog niets over zeggen”, laat een politiewoordvoerster weten. Ze kan nog geen antwoorden geven op prangende vragen als wat de doodsoorzaak is, of er sprake is van een noodlottig ongeval of dat de jonge bestuurder onwel is geworden.

Een feit is wel dat de 20-jarige Nootdorper uren in zijn auto in de sloot heeft gelegen. De politie vermoedt dat hij ergens in de nacht van vrijdag op zaterdag met zijn voertuig in het water is beland. Pas zaterdagmorgen elf uur kreeg de politie de melding dat er een auto in de sloot lag en werd de Nootdorper vervolgens gevonden. Hij bleek al te zijn overleden.

Onderzoek

De politie heeft op de locatie uitvoerig onderzoek uitgevoerd, op zoek naar sporen om te achterhalen hoe een en ander is gebeurd. De auto van de overleden Nootdorper is bovendien meegenomen voor nadere inspectie. Los van de uitkomsten hiervan zoekt de politie naar getuigen, die het ongeval mogelijk hebben zien gebeuren.

‘De politie komt graag in contact met deze getuigen, om een goede reconstructie van de gebeurtenis te kunnen maken. De man is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag, 13 juni, met een auto vanaf zijn woning in Nootdorp vertrokken. Vervolgens is de automobilist op de A12, in de richting van Den Haag, ter hoogte van tankstation Knorrestein verongelukt. Hierbij kwam de man met zijn auto in de naastgelegen sloot terecht’, zo laat de politie weten.