Doodgeschoten man in Delft is topcrimineel Karel Pronk

UpdateBij een schietpartij nabij een koffietent in het Kalversbos in Delft is vanochtend een man neergeschoten. Het slachtoffer is overleden. Het zou gaan om de beruchte Delftse topcrimineel Karel Pronk, maar bevestiging is er nog niet.

Het schietincident vond rond tien over half twaalf plaats en volgens getuigen zou er drie tot vijf keer zijn geschoten. Volgens calamiteitensite District 8 werd het slachtoffer nog door ambulancepersoneel gereanimeerd op het trottoir naast de koffietent.

De politie heeft op de Insulindeweg in Delft een deel van de straat afgesloten en enige tijd onderzoek gedaan in een personenauto. Of er een link is met het schietincident aan het Kalverbos, kan de politie niet bevestigen. Naar de dader wordt nog gezocht.

Volgens getuigen is het slachtoffer Karel Pronk. ,,Zeer terecht'', aldus een omstander. ,,Dit had jaren eerder moeten gebeuren. Hij heeft hier dood en verderf gezaaid.'' Een ander: ,,Het was niet de vraag of maar wanneer dit zou gebeuren.''

Een familielid zag Pronk afgelopen zondag voor het laatst in café De Tobbe. ,,Hij kwam bij mij staan. Ik zei tegen hem: 'Ik heb liever dat je oprot, want voor hetzelfde geld wordt er een aanslag op je gepleegd en dan wil ik niet in je buurt staan.'' Het verbaast hem niet, triest vindt de man het wel. ,,Maar het was wel de verwachting dat het een keer ging gebeuren.''

'Haagse Holleeder'

Karel Pronk was in het verleden betrokken bij ontsnappingen uit de gevangenis. Hij is veroordeeld voor moord, drugshandel en overvallen. Karel Pronk werd de 'Haagse Holleeder' genoemd.

Het is niet de eerste keer dat Delft dit jaar wordt opgeschrikt door een schietpartij. Zo werd begin mei op coffeeshop The Future en de naastgelegen zonnestudio Sun Style geschoten. Een paar weken later werden twee coffeeshops getroffen door handgranaten.

In april van dit jaar werd bij een schietpartij in Delft ook gezegd dat Karel Pronk het doelwit was. Hij ontkende dat toen zelf. “Als er in de buurt van Delft iets gebeurt, denken ze altijd aan mij. Maar ik heb geen geen vijanden.''