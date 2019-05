Door Delftse jongeren georganiseerd festival Blue Aid is eerbetoon aan dierbare vriend Jackson (16)

Zendmast op de Berkelse­weg in Zoetermeer wordt verplaatst naar Pijnacker

8:03 De zendmast die op dit moment nog op de Berkelseweg in Zoetermeer staat verdwijnt binnenkort, maar er komt dichtbij wel weer een nieuwe mast met dezelfde functie. De nieuwe mast komt op dezelfde weg, maar wordt net over de grens geplaatst, in Pijnacker.