Door heel Delft klinkt één dag lang bijzondere muziek

interview Verkeers­gek­te rond de Mall of the Nether­lands? ‘Die valt bijna altijd hartstikke mee’

Al is de Mall of the Netherlands het uithangbord van zijn gemeente, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg zul je er niet snel zien rondlopen. ,,Ik ben niet zo’n shopper”, zegt hij. ,,Maar fantastisch dat het er staat. En wat de verkeersoverlast betreft: die valt bijna altijd hartstikke mee.”