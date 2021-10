Dorpskapper knipt al vijftig jaar in pak: ‘De mensen voelen zo eigen. Je kent ze zo goed’

Dat Ron Bosman kapper zou worden, was nooit het plan. Het is zo gelopen. Sterker nog: de man zelf spreekt grappend over een ‘levenslange straf’. Een die is begonnen toen hij als 16-jarige jongen van school werd gestuurd. Lanterfanten was er niet bij. Van zijn ouders moest hij aan de bak. Zo belandde hij al een dag later bij een kennis van hen die op de Vlierboomstraat in Den Haag een kapperszaak runde.