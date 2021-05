Drankspel van Romy (19) blijkt een hit in coronatijd: ‘Jongeren hebben hier behoefte aan’

UPDATE Longarts luidt noodklok om overvol Delfts ziekenhuis: ‘IC, Co­vid-afdeling en gewone afdelingen. 0 plek’

21 april De versoepelingen van de coronamaatregelen door het kabinet staan in schril contrast tot de noodkreet vanuit het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Een anonieme longarts heeft in niet mis te verstane woorden via zijn twitteraccount naar buiten gebracht dat de ic-afdeling van het Reinier overvol is.