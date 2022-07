Drie Delftse terrassen in de Top 100: ‘Hier hebben we ons best voor gedaan’

Een terrasje pakken kan in Delft op hoog niveau. De stad staat maar liefst met drie horecazaken in de Terrassen Top 100 en is daarmee de best scorende gemeente in Zuid-Holland. Ondernemers laten zich niet uit het veld slaan door personeelstekorten of de coronanasleep. ‘Best trots op dat we hier met zijn drieën in staan’.