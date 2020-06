Drie mannen aangehouden na brand in mogelijk drugslab Nootdorp

UPDATE & VIDEODe politie heeft vanmiddag drie personen aangehouden nadat er brand was uitgebroken in een pandje aan de ’s-Gravenweg in Nootdorp. Omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen in het pand aanwezig waren, is een groot deel van de omgeving afgezet. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een drugslab.

Het gaat om een 20-jarige man uit Nootdorp en twee 24-jarigen uit Voorburg en Den Haag.

Bij de brand kwam veel zwarte rook vrij. Dit duidt er mogelijk op dat er gevaarlijke stoffen in het pand aanwezig waren. ,,Van het pand is bijna niets meer over”, laat de woordvoerder van de politie weten. ,,Het ging om een pandje van drie bij vier meter.” Vermoedelijk was het een caravan of een klein chalet.

De brandweer is tijdens de brand defensief te werk gegaan. ,,Dat wil zeggen dat we de omgeving rondom het gebouw, de bomen en het gras beschermen, maar het gebouw even laten. Dit omdat we niet weten welke stoffen in het pand aanwezig waren.” Inmiddels zijn de vlammen gedoofd en is er dus nog enkel een bergje ‘puin’ over.

Quote Gezien de schade is het zoeken naar een speld in een hooiberg Woordvoerder van de politie

,,We hebben de brandweer eerst hun werk laten doen en moeten nu uit de resten achterhalen of het daadwerkelijk om een drugslab ging. Gezien de schade is het zoeken naar een speld in een hooiberg”, vertelt een woordvoerder van de politie. ,,Maar we sluiten zeker niet uit dat de brand in het pand veroorzaakt werd door een drugslab wat daar aanwezig was. Rechercheurs zullen vandaag en morgen onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.”

Volledig scherm Twee mannen werden aangehouden vlak na de brand. © Regio15

Ontsmet

De politie heeft vlak nadat de brand uitbrak twee aanhoudingen verricht. De aangehouden personen zijn nagekeken in de ambulance. Ook werden er enkele personen preventief ontsmet. ,,Dit omdat zij mogelijk met gevaarlijke stoffen in aanraking zijn geweest.”

Omstanders werden verzocht om uit de rook te blijven. Meetploegen van de brandweer controleren in de omgeving of er hoge concentraties gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. ,,We gaan ook kijken naar de mogelijke gevolgen, maar die lijken tot nu toe nihil. De wind staat precies goed waardoor de rook verwaait”, meldt de politiewoordvoerder. Omwonenden die last hadden van de rook werden opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden.