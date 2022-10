Drie monumentale gemalen worden komende jaren gerenoveerd

MET VIDEO Delftse man (31) in rug gestoken tijdens ruzie bij Papen­drecht­se flat, politie houdt vier verdachten aan

Bij een steekincident in Papendrecht is vanochtend een 31-jarige man uit Delft gewond geraakt. Hij werd in zijn rug gestoken. De politie hield vier verdachten aan, onder wie het slachtoffer.

21 oktober