Drie tieners opgepakt voor vechtpartij Delft

Keepster Rinka Duijndam mist WK handbal in Spanje vanwege persoonlij­ke omstandig­he­den

Rinka Duijndam komt niet in actie op het wereldkampioenschap handbal in Spanje. De doelvrouw geldt tussen de palen doorgaans als de grootste concurrent voor Tess Wester, maar de Westlandse heeft Oranje op de dag van de WK-start verlaten. Volgens de bond is Duijndam om persoonlijke redenen terug naar Nederland afgereisd.

11:40