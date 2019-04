Drie verdachten van wilde schietpartij in Delft weer op vrije voeten

Koningsdag 2019 vier je zo

7:02 Al schuifelend langs de kleedjes om prullaria te kopen, al hossend met een alcoholische versnapering in de rechter en/of linkerhand of al zwierend in de draaimolen. Hoe je Koningsdag op zaterdag 27 april ook wenst door te brengen, er is voor ieder wat wils om de verjaardag van de koning te vieren.