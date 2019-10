Drievoudig moordenaar Michael B. tien jaar cel in om ontploffen granaten in Delft

Michael B. (42) is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel voor het laten ontploffen van granaten bij coffeeshops in de Delftse binnenstad. Dean P. is hiervan vrijgesproken, maar moet wel de cel in voor wapenbezit.

De rechters achten het bewezen dat B. de granaten heeft neergelegd bij de coffeeshops in Delft. B. krijgt daarom van de rechters tien jaar celstraf opgelegd voor de ontploffingen en wapenbezit.

Van P. kan niet worden vastgesteld dat hij hierbij betrokken was. P. krijgt voor wapenbezit en poging verkoop hiervan en het beïnvloeden van een getuige 21 maanden celstraf opgelegd.

Ontploffing

Hij liet in mei vorig jaar twee handgranaten bij The Game en The Future ontploffen. Een voorbijganger raakte gewond in zijn gezicht door rondvliegende metalen balletjes, waarmee de explosieven gevuld waren. De officier van justitie eiste twee weken geleden forse celstraffen van twaalf jaar tegen B. en acht jaar tegen P.

Dna-materiaal van Hagenaar Michael B. werd op delen van de ontplofte granaten gevonden. Zelf heeft hij altijd volgehouden dat niet betrokken was bij de explosies. Hij zou alleen van tijd tot tijd wapens vervoerd hebben voor anderen. Zo zou zijn dna op een de explosieven zijn gekomen.

Camerabeelden

De twee werden in juni vorig jaar samen in een auto aangehouden in Noordwijk, waar op dat moment een noodverordening gold vanwege een serie autobranden. In de auto werden vuurwapens en een handgranaat gevonden. Ook bij een huiszoeking op het adres waar de twee verbleven werd nog een granaat gevonden.

Eerdere moorden

Michael B. heeft al vastgezeten voor een moord op drie Ieren in 2000. Hij schoot onder invloed van drugs en alcohol drie Ieren dood in een appartement in Scheveningen, omdat hij last had van waanideeën. Hij dacht dat de Ieren hém dood wilden schieten. In zijn gezelschap was Wassenaarder Ronald, die meehielp met de moorden.

De twee bleven in het appartement en enkele dagen later probeerden ze zich op lugubere wijze van de lijken te ontdoen. Ze probeerden de stoffelijke overschotten in stukken te zagen en ze stichtten een brand in het appartement. Brandweermannen ontdekten later de lichamen.

Michael B. kreeg voor de drievoudige moord 16 jaar gevangenisstraf opgelegd en tbs met dwangverpleging.