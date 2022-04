Drukte bij pompstations rond middernacht, dankzij accijnsverlaging van 17,3 cent

Dure Tijd Gastlessen op school over geld: ‘Heel belangrijk om te weten wat er binnenkomt en uitgaat’

In een tijd dat de kosten de pan uit rijzen is het voor jongeren helemáál een klus om hun hoofd boven water te houden op financieel gebied. Daarom worden er komende dagen in de Week van het Geld in Westland gastlessen gegeven op het vmbo om hen daarbij te helpen. Jongerenwerker Cynthia Hoogendam van Vitis Welzijn legt uit.

29 maart