Drukte in Delft, want er is een bijzondere uil gespot!

Van baardman tot boterkont­je: Vogelaar Toine schrijft een boek over de betekenis van vogelnamen

18 februari Heet de fuut fuut omdat-ie ‘fuut’ roept? Houdt de ijsvogel van ijs en kan de putter putten? In vogelgidsen is deze informatie zelden te vinden. Met de uitgave van ‘Baardman en boterkontje’ komt daar verandering in. Het pas uitgekomen boek over vogelnamen en achtergronden is geschreven door vogelliefhebber en taalkundige Toine Andernach.