Duizenden euro's minder schade in Pijnacker-Nootdorp, in Wassenaar juist iets meer

Uit de eerste cijfers van ANP blijkt dat er in veel Nederlandse gemeenten minder schade is aangericht dan voorgaande jaren. Opvallend aan de cijfers is dat het schadebedrag in Pijnacker-Nootdorp een stuk lager ligt dan vorige keer. De Zuid-Hollandse gemeente had vorig jaar een van de hoogste rekeningen van het hele land, na de grote steden. De schade bedroeg toen 64.475 euro. Nu zijn de kosten gedaald naar 19.500 euro. Ook in Rijswijk lag het schadebedrag deze keer een stukje lager. Daar is voor 42.721 euro schade aangericht. Vorig jaar kosten de vernielingen nog 55.429 euro.

Meer schade

In Wassenaar was het schadebedrag juist hoger dan vorig jaar. Daar wordt de schade op 5.000 euro geschat. Het jaar ervoor was dit nog 3.000 euro. En ook in Voorschoten was de schade dit keer hoger, namelijk 4.250 euro. Tijdens de jaarwisseling van 2021/2022 was het 3.518 euro.



In Den Haag, Delft, Westland, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer zijn ze nog bezig om de schade in kaart te brengen.