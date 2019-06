‘Een golfbaan die voor iedereen toegankelijk is’

Niet alleen voor leden?

,,Nee, we zijn geen club, maar een golfbaan. Iedereen die kan golfen of het wil leren is welkom volgens het principe van betalen en spelen. Van jong tot oud, voor mensen die vaker willen spelen, of voor een dag.‘’



Is dat altijd zo geweest?

,,In 1999, toen Golfbaan Delfland begon, waren we met dit systeem pioniers. Nu zie je dat golfclubs behalve hun leden ook 'losse spelers' toelaten op hun baan.‘’



Signaleert u andere trends?

,,Vroeger speelde men achttien holes. Daar ben je gemiddeld vier uur mee bezig. In de huidige drukke tijd spelen mensen liever slechts negen holes. Op onze grote baan hebben we drie lussen van negen holes waaruit je kunt kiezen.‘’



Hebben jullie ook een kleine baan?

,,Ja, de Par 3 Challenge Course. Dat is een kleine baan van negen holes die je twee keer kunt lopen. Het woordje par is het aantal slagen dat een professional nodig heeft om met de bal in het gaatje te komen.''