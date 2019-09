‘Eén van de eerste Italianen in Delft’ is te trots om terug te gaan

Bij de suggestie dat hij vast een van de eerste Italianen was die zich in Delft vestigde, schudt Gino - hij staat erop om bij zijn voornaam te worden aangesproken - zijn hoofd. Hij plukt een boek uit de kast. De titel zegt eigenlijk al genoeg: Romeinen, bankiers en gastarbeiders. ,,Al in de oudheid waren we hier'', lacht hij. ,,En later, in de Middeleeuwen vestigden zich bankiers uit Lombardije in Delft. En nog later kwamen de schoorsteenvegers, de ijsverkopers en dus de gastarbeiders, zoals ik.''