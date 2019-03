Een van verdachten aanslag coffeeshop Delft weer vrij om slordig politieonderzoek

Dean P., een van de verdachten van een aanslag op een coffeeshop in Delft, komt vrij. Er ligt te weinig bewijs om hem nog langer vast te houden. Een van de redenen: slordig politieonderzoek.

Het gaat om de aanslag van 17 mei, waarbij handgranaten gegooid werden naar zowel coffeeshop The Future als The Game in Delft. Er zaten metalen balletjes in, die alle kanten opvlogen.

In eerste instantie werd P. alleen aangehouden omdat hij een granaat voorhanden had. Later beschuldigde het Openbaar Ministerie hem ervan ook daadwerkelijk betrokken te zijn geweest bij de aanslag op 17 mei.

Er werden schoenen gevonden die, zo was op camerabeelden te zien, gedragen werden door een van de twee betrokkenen bij de aanslag. Volgens het OM waren ze van Dean.

Het was het sterkste bewijs dat ze had. Door slordig politieonderzoek is dit bewijsstuk op losse schroeven komen te staan. Dean ontkent dat de schoenen van hem zijn. Het zou niet eens zijn schoenmaat zijn. Daarbovenop zegt zijn medeverdachte Michael B. dat ze mogelijk van hem zijn.

Bij de rechtbank bleek vanmorgen dat de schoenen niet zijn veilig gesteld voor onderzoek, met als gevolg dat goed dna-onderzoek onmogelijk is geworden. De schoenen zijn daarna door meerdere handen gegaan en vermoedelijk bij andere bewijsstukken gestopt. Ook droeg een agent de schoenen bij de reconstructie, die is gehouden. ,,Ze zijn in de ene op de andere handen overgegaan’’, aldus Irma Groenendijk, de advocaat die Dean P. bijstaat.

Dna

Op dit moment doet het NFI opnieuw aanvullend onderzoek naar dna-sporen. ,,Maar zelfs als daaruit komt dat er dna van Dean is gevonden, zegt dat natuurlijk niets meer. Die kunnen nu op allerlei mogelijke manieren erop gekomen zijn’’, aldus Groenendijk.

Het Openbaar Ministerie voerde ook ander bewijs aan. Uit een afgeluisterd gesprek tussen Deans partner en een vriendin hoorde de politie dat de vriendin Dean herkende op camerabeelden die door de politie waren getoond. Zij ontkennen dat dit is gezegd.

Daarnaast hadden B. en P. contact met elkaar en waren ze ’s nachts na de aanslag allebei tegelijk nog wakker en hadden ze contact met elkaar.

Volgens de rechter vanmorgen is dit te weinig om P. nog langer vast te houden dan de tijd die hij nu al zit. P. werd in juni aangehouden. Hij mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten.

De andere verdachte Michael B. zit nog wel vast. Zijn dna zat op de ontplofte handgranaten bij de coffeeshops. Uit het laatste onderzoek is ook gebleken dat op een masker zijn dna zat en op schotresten.

Michael B. werd in 2002 veroordeeld voor een driedubbele moord. Hij kwam zo’n twee jaar geleden vrij.