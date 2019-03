Een van verdachten aanslag coffeeshop Delft weer vrij

Dat werd vandaag besloten bij de pro-formazaak. Twee mannen (23 en 41 jaar oud) worden verdacht van betrokkenheid bij de ontploffing van met metalen gevulde handgranaten bij Delftse coffeeshops The Future in de Peperstraat en The Game in de Breestraat op 17 mei. De balletjes vlogen tot wel 75 meter ver. Bij de ontploffing raakte er iemand licht gewond. De daders vluchtten weg op een scooter.

De twee verdachten zijn Dean P. (23) uit Noordwijk en Michael B. (41) uit Delft. Ze werden in juni aangehouden toen ze samen in een auto zaten in Noordwijk. Michael zit nog wel vast. Op de twee handgranaten is dna aangetroffen van hem. Hij werd in januari 2002 veroordeeld tot 16 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de drugsmoord op drie Ieren op Scheveningen. Zijn tbs eindigde twee jaar geleden.



