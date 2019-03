'Eenzame banaan die overblijft neem ik wèl'

Als stoffenkunstenaar doet Mirte van Eijl (31) al jarenlang van zich spreken. Haar bijzondere, duurzame (meubel)creaties vinden spelenderwijs hun weg naar mensen die de inrichting van hun huis een creatieve twist willen geven. De tevreden lachende gezichten maken Mirte gelukkig. Maar onderhuids knaagt er al jaren iets bij de Delftse doener: de zorg voor de planeet.



,,Als je die cijfers over voedselverspilling hoort, dan schrik je daar van. Ik wel, tenminste. Daarom heb ik een hele poos nagedacht over hoe ik daar iets aan kan veranderen. Niet door met spandoeken te gaan lopen of met vingertjes te wijzen. Ik ben niet zo van het activisme. Ik wil mensen helpen anders te gaan denken over hun voedsel. Met kleine stapjes tegelijk. Je kent wel het voorbeeld van de 'single banana'. De losse banaan die eenzaam in het schap naast de trossen ligt. Niemand neemt hem mee. Ik wel. Ik weet namelijk dat hij anders aan het einde van de dag wordt weggegooid terwijl er niks mee aan de hand is. Dat is zonde!”



Die ene banaan gaat het verschil niet maken, weet Mirte van Eijl zelf ook. Maar bewustwording van het probleem des te meer. ,,Mijn opa was groenteboer en hij nam vaak komkommers of fruit mee waar een plekje aan zat. Die werden niet verkocht, maar ze waren prima. Dat is dus nog steeds zo. En consumenten worden ook steeds meer verleid om dingen te kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Dan krijg je dat je boodschappen gaat doen, maar met veel meer thuiskomt dan je van plan was. En veel daarvan belandt dus uiteindelijk in de container."