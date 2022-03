Eerlijk Alternatief grote winnaar Pijnacker-Nootdorp, Gemeentebelangen stap achteruit

,,We hebben een goede campagne gevoerd met 42 kandidaten uit alle lagen van de bevolking”, zegt Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief. ,,Wij spreken in jip en janneke-taal en zijn de hele periode goed zichtbaar geweest.”

Bij het binnendruppelen van de eerste stembusuitslagen tekende de overwinning zich al snel aan. Ook Trots op Pijnacker-Nootdorp heeft het goed gedaan en stevent af op een tweede zetel in de raad. ,,Ik ga me de komende periode met hart en ziel inzetten voor woningen voor eigen inwoners”, vertelt de uitgelaten Trots-lijsttrekker Harald van Zielst. ,,We hebben 1200 stemmen gekregen. Ik ben echt trots.” De extra zetel erbij heeft Van Zielst aan een succesvolle campagne te danken. ,,Ik heb mijn eigen spaargeld er in gestoken: 6000 euro in totaal.”