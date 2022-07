Eerste Delftse huizen in 2023 al verwarmd met aardwarmte uit geothermieput bij TU Campus

Als alles meezit kunnen werknemers in november al beginnen met het boren om het aardwarmteproject Geothermie Delft aan te leggen. ‘Vanaf volgend jaar kunnen eerst de TU-campus en daarna andere delen van de stad duurzame warmte krijgen’, melden initiatiefnemers van het project. De aannemer is inmiddels met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Zo is er al grond afgevoerd en zijn er verstevigingspalen vrijgemaakt op de locatie aan de Rotterdamseweg. Nadat de put in november is geboord, worden een maand later in december tests uitgevoerd om te zien of alles goed is gegaan.