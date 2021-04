Eerste ‘drive-in’ OK van Nederland: opereren op het dak van parkeergarage Reinier de Graaf ziekenhuis

De verbinding tussen de al bestaande acht operatiekamers van het Reinier de Graaf en de nieuwe OK bestaat uit een loopbrug. Het gloednieuwe, innovatieve operatiecentrum is in nog geen twee jaar tijd gebouwd. Het Reinier de Graaf krijgt zo extra mogelijkheden en ruimte om te opereren. De OK is bedoeld voor mensen die chirurgische ingrepen in dagbehandeling ondergaan. Daarbij kun je denken aan onder andere oog- en spataderingrepen en liesbreukoperaties. Ze kunnen straks in de praktijk gelijk weer naar huis via de parkeergarage. De eerste operaties zullen vanaf donderdag 8 april werkelijkheid zijn.