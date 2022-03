Eerste paal voor nieuwe woningen in duurzame wijk Tuindershof

Verkiezingskoorts Gebaren­tolk, braille en plaatjes voegen daad bij het woord voor inclusieve partij Eerlijk Alterna­tief

Dat verkiezingsprogramma’s niet zomaar voor iedereen te lezen zijn, is de lokale partij Eerlijk Alternatief in Pijnacker-Nootdorp een doorn in het oog. Daarom heeft de progressieve partij het eigen boekwerk met de beloften en plannen voor de komende vier jaar in plaatjes, gebarentaal en braille uitgebracht.

9 maart