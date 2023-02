Eh? Delfts museum krijgt pronkstuk van Jan Steen te leen voor tentoonstelling over Johannes Vermeer

Burgemees­ter sluit zaak in Delft: ‘Tuincen­trum hielp criminelen bij illegale hennep­teelt’

Nietsvermoedende klanten dachten waarschijnlijk dat ze in een tuincentrum aan de Vulcanusweg in Delft mest voor hun tuintje konden kopen. Maar nu blijkt dat er in werkelijkheid vooral een radicaal ander assortiment te koop was. De politie vond pas bij een controle in het pand middelen voor het uitvoeren van illegale praktijken.

31 januari