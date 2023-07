Eigen waterstofboot van Delftse Hydro Motion Team pakt in Monaco de wereldtitel

Zo gaat het Sociaal Cultureel Centrum, de huiskamer van Pijnacker, er uitzien: ‘Daar wil ik naar binnen’

Nu het voorlopige ontwerp klaar is, begint het Sociaal Cultureel Centrum (SCC) in Pijnacker echt vorm te krijgen. Op de plek van de voormalige Rabobank aan het Raadhuisplein staat straks een gebouw dat ‘van binnen naar buiten is ontworpen zodat mensen van buiten naar binnen worden getrokken’, aldus architect Robbertjan van Veen. ,,Zo van: ‘Daar moet ik zijn’.”