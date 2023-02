Eigenaars van door vlammen verwoeste auto’s doen aangifte, maar worden op politiebureau weggestuurd

Pijnacker zit vol vragen na brand in parkeerga­ra­ge: ‘Onderzoek naar oorzaak levert waarschijn­lijk niks op’

Meerdere eigenaren zagen hoe hun auto’s zaterdag werden verzwolgen door vlammen in de overdekte parkeergarage Het Baken in Pijnacker. Was het kortsluiting? Het werk van een pyromaan? Of een constructiefout in het gebouw? Hoe de brand ontstond is nog onduidelijk. Maar dat autobezitters zelf zullen moeten opdraaien voor de kosten, daar lijkt het wel op.

1 februari