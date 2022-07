Eindelijk bevallen in bad; dat kan straks in het Reinier de Graaf

In 2021 bevielen nog 3100 vrouwen in het Reinier de Graaf Ziekenhuis van hun baby. ,,In 2030 verwachten ze dat het er 3650 per jaar zijn”, zegt Gerda Vijfhuizen. Ze is afdelingshoofd Verloskunde bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Maandag opende de uitgebreide Moeder en Kind-vleugel. ,,We konden altijd negen bevallingen tegelijkertijd doen, dat zijn er nu tien. En in de toekomst kunnen we door deze uitbreiding groeien naar twaalf.”