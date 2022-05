Eindelijk een nieuwe invulling voor de watertoren: kunstcentrum Radius is open

Casper van der Kaaij is Hondenluis­te­raar: ‘Mensen gaan raar met honden om’

Hij was een succesvol fotograaf en filmmaker en toch heeft hij dat werk ingeruild voor een nieuw bestaan: Casper van der Kaaij (49) is nu hondenluisteraar. In zijn ‘tiny house’ in Den Hoorn vangt hij niet alleen honden op, maar hij bestudeert ze ook. ,,Ik probeer steeds meer van hun communicatie te begrijpen.’’

4 mei