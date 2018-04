Eis: Tbs en cel voor verdachte van verkrachting jonge moeder

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag drie jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 39-jarige man uit Amsterdam die vorig jaar juli een jonge moeder in haar woning in Nootdorp zou hebben verkracht. Zij had hem leren kennen op Facebook, waar hij op zoek was naar een vrouw voor een islamitisch huwelijk.

Om drie uur 's ochtends op 24 juli belde het slachtoffer in blinde paniek aan bij haar buurvrouw. Ze was in haar nachtkleding en zonder schoenen uit haar woning gevlucht, terwijl haar kinderen daar nog sliepen. Volgens de vrouw had de man bij haar aangebeld, zijn hand op haar mond gedrukt en de woning in hebben geduwd. Daar werd ze geslagen, met een mes bedreigd en gedwongen tot seks.

De twee leerden elkaar een paar weken eerder op Facebook kennen. Ze spraken later af in winkelcentrum Babylon in Den Haag. Daar gaf hij haar een bosje rozen en vroeg haar gelijk ten huwelijk. Daarna zou hij haar ook een paar keer thuis in Nootdorp bezocht hebben.

Gewelddadig

De Amsterdammer ontkende vandaag op felle toon de vrouw gewelddadig te hebben verkracht. ,,Dat heeft ze leugenachtig verklaard, dat zullen we vandaag zien.''

Quote Dat kan make-up zijn. Misschien wel eczeem Verdachte

De rechtbank liet hem foto's zien van haar verwondingen die ze zou hebben overgehouden aan zijn laatste bezoekje aan haar woning in die betreffende julinacht. In haar gezicht en op haar armen en benen zaten gele en blauwe plekken. ,,Dat kan make-up zijn. Misschien wel eczeem'', reageerde hij. Een gewelddadig man? Nee dat is hij niet, meende hij. ,,Ik heb dat niet nodig.''

Maar daar dacht de officier van justitie anders over. ,,Mijnheer is op stuitende wijze agressief'', zei ze. Ze wees op zijn criminele verleden. Hij zat al eens een celstraf van negen jaar uit vanwege een schietpartij in Amsterdammer. Tijdens de zitting zaten er ook vijf agenten om hem heen.

De officier van justitie meende dat de man met zijn huwelijksaanzoek 'op geraffineerde wijze' de Nootdorpse wilde inpalmen. Ook zou hij dat bij drie andere, jonge moslima's hebben geprobeerd.

Tbs

De verdachte en zijn advocaat werden door de officier van justitie 'overvallen' doordat zij naast een celstraf van drie jaar ook nog tbs met dwangverpleging eiste.

De advocaat eiste dat de zitting werd opgeschort tot een nieuwe datum zodat hij zich beter kon voorbereiden. In de tussentijd zou de Amsterdammer vrijgelaten moeten worden. Volgens de advocaat bewijzen de foto’s van de verwondingen van de vrouw hooguit dat ze mishandeld is, en niet dat ze verkracht is. De rechtbank vond de beschuldigingen tegen de man ernstig genoeg om hem vast te houden.

De rechtszaak wordt binnen drie maanden voortgezet.