Elise draait elke zaterdag de hele dag dienst: 'Leuk om ze te helpen'

Als bestuurslid van voetbalvereniging Vitesse Delft slijt Elise uren en dagen op de club. ,,Het bestuur is niet zo groot, dus dan ben je met veel zaken bezig", legt ze uit. ,,Vorig jaar heb ik voor de jeugd veel opgepakt, bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het verbeteren van de communicatie en het organiseren van activiteiten. Jarenlang heb ik op zaterdagochtend de commissiedienst gedraaid. Ik was heel de dag op de club om de scheidsrechters en teams te ontvangen. Ik ben wel iets gaan minderen, want het werd een beetje te gek.” De goede energie haalt de genomineerde voor de titel 'clubheld van het jaar' uit het organiseren en het helpen van mensen. ,,Ik ben bij de club binnengekomen toen mijn dochter een jaar of zes geleden ging voetballen. Ik wilde toen iets doen voor de club. Ik sprak met voorzitter Frank Hopstaken en dat klikte. Ik wilde eigenlijk iets met communicatie gaan doen, maar de eerste zaken die ik oppakte waren het bijwonen van een bestuursvergadering en het regelen van de limonade voor het team van mijn dochter. De eerste grote activiteit om te organiseren was het jaarlijkse jeugdtoernooi. En ja, dan rol je er vanzelf in. Uiteindelijk ga je wedstrijdzaken doen en draai je iedere zaterdag een hele dag dienst. Mensen weten je te vinden en ik vind het gewoon heel leuk om ze te helpen. En met een goede klik met de mensen op de club, krijg je alles geregeld. Dan kunnen trainers hun werk goed doen."

Complimentje

Elise vindt het leuk om zo nu en dan een complimentje te ontvangen. ,,Dat ik goed ben in organiseren, hoor ik soms. Bestuurslid Rick Burgering heeft weleens gezegd dat hij echt op mij kan bouwen, omdat ik klaar sta voor de jongens. Dat is heel mooi.”



Van den Berg heeft al een idee over wat ze met de prijs wil doen als ze de clubheld-verkiezing wint. ,,Dan gaan we de kantine opknappen en wat meer sfeer creëren, met steigerhouten aankleding. En ook nieuwe apparaten aanschaffen voor de keuken om het wat fraaier en hygiënischer te maken. Dat zou ik echt heel tof vinden. Daar heb ik genoeg ideeën voor, dus het bedrag mag ook verdubbeld worden", zegt ze enthousiast.



,,Ik werk op een basisschool, dus ik hoop dat ook daar lekker veel gestemd gaat worden", vervolgt de energieke juffrouw. ,,Als we met elkaar positief blijven, kunnen we de club steeds mooier maken, met nog meer aanwas bij de jeugd. We willen lekker doorgroeien en de club gezond houden. Ik vind het mooi dat ik daarbij voor een frisse wind heb kunnen zorgen, toen ik als vrouw in het bestuur van de club stapte. Ik vind het ook heel mooi dat we nu echt met elkaar activiteiten organiseren, zoals de sinterklaasviering, die er weer aan komt. Het blijft wel altijd een uitdaging om vrijwilligers te werven. Het aanmelden mag altijd bij mij persoonlijk."