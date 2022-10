En dat is nummer 4... (opnieuw een scooter in brand)

Voetbalvader Kinderen halen hogere cijfers als zij het urenlange leren onderbre­ken met sporten

Pieter de Leeuw is schrijver, voetbalfanaat en bovenal vader van Marijn (17) en Anne (15). In de rubriek Voetbalvader schrijft hij wekelijks over wat hij op zaterdag langs de velden ziet en wat hem bezig houdt bij de teams van zijn kinderen.

19:03