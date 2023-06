Enquête: meer dan vierduizend inwoners van Delft hebben maanden na coronabesmetting nog symptomen

Twee Minuten Met Met een blaadje sla of toch een gebakken uitje: Rijswijk staat zaterdag in teken van hamburger­wed­strijd

Wie maakt ’m het lekkerst? De Herenstraat in Rijswijk wordt zaterdag 24 juni gevuld met barbecuegeuren tijdens de strijd om de eerste Hamburger Cup. Job Vrijenhoek van Slager Vrijenhoek in dezelfde straat organiseert de wedstrijd. ,,Zo zorgen we voor een beetje reuring.’’