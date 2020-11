Enrique (17) staat elke dag op de atletiekbaan: ‘Voor mij is sport het mooiste dat er bestaat’

Kun je over een Delfts grachtje springen?

„Dat ligt eraan of ik een goede aanloop heb. Als ik ver wil springen moet ik een aanloop van minstens 28 meter hebben en het is belangrijk dat je goed uitkomt. Alles moet tot op de millimeter kloppen voor je sprong. Het zou wel een stunt zijn om een keer over een Delftse gracht te springen!”

Hoe voelt het om 17 jaar te zijn?

„Eigenlijk is het helemaal geen speciale leeftijd. Er verandert niet zoveel. Het voelt meer als een tussensprongetje. Je neemt afscheid van je kindertijd en springt naar volwassenheid.”

Quote Afgelopen jaren heeft mijn vader weer tijdelijk bij ons gewoond Enrique

Waar woont jouw huis?

„Ik woon dichtbij het centrum van Delft. Vanuit mijn raam kan ik de kerk zien. Ik vergeet nog wel eens hoe mooi Delft is. Doorgaans woon ik alleen met mijn Spaanse moeder. Al sinds mijn zevende zijn mijn ouders uit elkaar. Mijn zus van 22 jaar studeert in Utrecht. Afgelopen jaren heeft mijn vader weer tijdelijk bij ons gewoond. Tijdens een fietsongeval had hij een wervel in zijn rug gebroken. Om goed te revalideren was het beter dat hij bij ons was. Nu is hij weer terug naar zijn eigen huis. Hij woont ook in Delft.”

Vroeg uit de veren voor…

„Ik zou graag naar Zuid-Amerika willen, naar Chili of Uruguay. De natuur is daar overweldigend. Ik houd van bergen en rivieren. En ik spreek de taal. Mijn moeder komt uit Madrid en thuis spreken we Spaans met elkaar.”

Type vloerkast?

„Ik ben best netjes, hoewel mijn moeder het daar niet altijd mee eens is. Oké, er liggen soms wat boeken en papieren op een stoel. Maar ik stofzuig eenmaal per week, omdat ik allergisch ben voor stof. Binnenkort krijg ik drie ratjes. Dat gaat hopelijk goed. Er staat een hok voor ze klaar in mijn kamer. Ik ga ook nog een speelhok voor ze bouwen.”

School is leuk omdat…

„Ik deed eerst vwo op het Grotius College in Delft. Dat ging minder goed dan ik had gehoopt. Daarom ben ik vorig jaar overgestapt naar havo 4. Toen heb ik een jaar weinig gedaan. Dat betekent dat ik nu keihard aan de bak moet om mijn eindexamen te halen. De eerste tentamenweek is gelukkig goed gegaan. Misschien dat ik volgend jaar hbo fysiotherapie ga doen in Leiden, of ook in Utrecht. Net als mijn zus. Ik wil eigenlijk iets met sport doen.”

Quote Filmpje kijken, kletsen, Turkse pizza erbij. Gewoon gezellig Enrique

Hoe vul jij je vrije tijd?

„Voor mij is sport het mooiste dat er bestaat. Dagelijks sta ik op de atletiekbaan. Ik zit op twee clubs. Ik ben naar atletiekvereniging PAC Rotterdam gegaan om mezelf te verbeteren in het ver springen. Mijn persoonlijke record staat op 6.37 meter. Voor mijn gevoel kan ik nog veel verder springen. Er zit meer in de benen, zeg maar. Daarnaast zit ik voor de gezelligheid op atletiekvereniging AV’40 in Delft. Ik werk ook nog als vakkenvuller bij een supermarkt en we hebben een hechte vriendenclub waarmee ik in het weekend leuke dingen doe. Filmpje kijken, kletsen, Turkse pizza erbij. Gewoon gezellig.”

En seks?

„Ik heb geen vriendin. Op dit moment voel ik ook niet per se de behoefte. Waar kun je immers nu iemand ontmoeten? Alles is dicht en we mogen niet uitgaan.”

Wat ga je never-nooit doen, wat je ouders doen?

„Mijn moeder werkt echt zo hard. Ik doe haar dat niet na. Ze heeft nauwelijks vrije tijd.”

Wat bewonder je in ze?

„Voor dat harde werken van mijn moeder heb ik ontzettend veel bewondering. Ik ben ook trots dat mijn ouders nog zo goed met elkaar kunnen opschieten.”

Hoe zit jij er over 20 jaar bij?

„Het belangrijkste is dat ik blij ben met wat ik doe en daar ook gelukkig van word. Ik zie wel wat de toekomst brengt. Vooralsnog heb ik geen vastomlijnde plannen.”

Corona?

„Het parlement doet het goed. Alleen lijken de maatregelen zich voornamelijk te richten op de overbelasting van ziekenhuizen. Ondertussen komen veel mensen mentaal in de knel. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren voelen zich eenzaam. Terwijl wij juist graag bij elkaar willen zijn. Er heerst ook een soort paranoia, waardoor mensen zich tegen elkaar gaan keren.”

Quote Wel jammer dat ik hiervoor om 5 uur op moest staan voor mijn werk, haha Enrique

Hier begrijp ik totaal niks van!?

„Ik zit toch nog even met covid-19 in mijn maag. Waarom kunnen er geen maatregelen worden genomen die ouderen beter in bescherming nemen? Zoals nu veel supermarkten speciale winkeltijden hebben voor 65-plussers. Wel jammer dat ik hiervoor om 5 uur op moest staan voor mijn werk, haha. Op deze manier kan de regering jongeren wel iets meer vrijheid geven.”

