Er moet íets gebeuren tegen overlastganzen: ‘Eet ze op, het smaakt net als biefstuk’

Wijnbar van Ofran (39) koestert het mooie van Afghanis­tan: ‘Wat je ziet, dat is Afghanis­tan niet’

7:10 Ofran Badahkshani (39) verliet als jonge tiener de provincie Badakhshan in Afghanistan. Nu runt hij de wijnbar annex wijnwinkel De Filosoof in de Haagse Molenstraat en volgt hij de ontwikkelingen in zijn geboorteland op de voet. ,,Wat je ziet, dat is Afghanistan niet.’’