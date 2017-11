'Er rust nog steeds een groot taboe op het onderwerp prostaatkanker'

,,Onderwerpen als incontinentie, verlies van erectie, libidoverlies en seksuele activiteit landen nog niet wanneer iemand net de diagnose prostaatkanker heeft gekregen".



Ook plant ze altijd een vervolggesprek. Veelal met de partner van de patiënt erbij, ,,omdat het voor hem of haar ook gevolgen heeft."



Ze merkt dat er nog steeds een groot taboe rust op het onderwerp. ,,Prostaatkanker is ten opzicht van borstkanker - waarvoor een bevolkingsonderzoek is opgezet - een ondergeschoven kindje. Veel mensen weten niet wat de functie is van de prostaat. Ze denken dat het iets met seks te maken heeft en schamen zich daarvoor. Ik zie daar gelukkig wel verandering in komen en steeds meer jonge mannen laten zich tegenwoordig testen. Maar mannen praten er niet makkelijk met elkaar over dat ze bijvoorbeeld geen erectie meer hebben. Vrouwen praten meestal wat makkelijker over seksualiteit."



Ze twijfelt bij de vraag of ze vindt dat er ook voor prostaatkanker een bevolkingsonderzoek zou moeten komen. ,,Ik denk het toch niet. Vrouwen overlijden wanneer je bij borstkanker niet ingrijpt. Bij prostaatkanker is dat niet altijd zo en dan loop je het risico van overbehandeling."



Want prostaatkanker is meestal goed te genezen, en vaak - vooral bij oudere mannen - hoeft er niet te worden ingegrepen. ,,Prostaatkanker heeft vele verschijningsvormen. Grofweg heb je milde en agressieve vormen, naast de ernstigste, de uitgezaaide vorm. Die is niet te genezen, maar wel te behandelen. In veel gevallen komt daar een hormoonbehandeling bij kijken, waarmee het natuurlijk aanwezige testosteron wordt teruggedrongen", zegt Ladenberg. Patiënten kunnen hier 'overgangsachtige' klachten door krijgen.