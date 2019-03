Ere wie ere toekomt: nazaat van Ashantiprins krijgt onderscheiding

Arthur Japin kijkt naar de zegelring van Ashantiprins Aquasi Boachi alsof het een versgeplukte, glimmende appel is die hij elk moment kan verslinden. Hij houdt hem in de lucht en drukt theatraal een kus op het Delfts blauw. Glimmen doet de ring wel, maar vers is hij allerminst. Hij werd in de 19de eeuw gedragen door de Ghanese Ashantiprins zelf, over wie Japin het beroemde boek De zwarte met het witte hart schreef. Dan legt Japin hem terug in de vitrine, naast de stempel met het familiewapen van de Boachi's.



Die Boachi's zijn voor deze militaire ceremonie uit Los Angeles komen overvliegen. Ze hebben maar tien vrije dagen per jaar en niet de middelen om zo'n dure vliegreis te betalen, dus werden ze uitgenodigd door de gemeente Delft om de ceremonie ter ere van hun opa bij te wonen. Die opa is de kleinzoon van Ashantiprins Aquasi Boachi. De prins zelf stierf in armoede op Java, waarna zijn kinderen naar een weeshuis werden gestuurd. Een van zijn kleinkinderen, Aquasi Pieter Boachi, verdedigde de Nederlandse vlag tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en kwam zo in een jappenkamp terecht. Dertig jaar na zijn dood krijgt hij eindelijk erkenning.