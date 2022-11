Ergernis door langsrazende vrachtwagens: ‘Wonder dat hier nog geen grote klapper is geweest’

TU steekt 100 miljoen in verduurza­ming campus

De TU Delft trekt honderd miljoen uit om de campus de komende jaren te verduurzamen. Het geld gaat voornamelijk naar een warmtenet voor de campus, maar is onderdeel van een grotere omslag. In 2030 moeten studenten studeren in gebouwen die CO2-neutraal zijn en eten ze vooral plantaardig voedsel in de faculteit-kantine.

