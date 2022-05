Erkenning voor Pieter van Foreest dat wil doorstoten naar de top van revalidatiezorg voor ouderen

De onderscheiding komt van Topcare, een sinds 2008 bestaande stichting die zich inzet voor de zorg voor cliënten in verpleeghuizen door kennisontwikkeling te stimuleren. Om het predicaat te krijgen moeten zorgorganisaties een intensief toelatingstraject doorlopen. Bij de beoordeling en controlebezoeken is gekeken hoe Pieter van Foreest het werk organiseert, onderzoek doet en verbeteringen realiseert. Ook zijn veel gesprekken gevoerd met cliënten, familie, cliëntenraad, vrijwilligers en (bovenal) medewerkers.

Terugkeren

Geriatrische revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 tot 30.000 mensen na het 65ste levensjaar revalidatie- of herstelzorg vanuit het verpleeghuis met als doel ze te laten terugkeren naar de thuissituatie. Pieter van Foreest beschikt hiervoor in Delft over vier afdelingen: één binnen de muren van het Reinier de Graaf Ziekenhuis en drie in een revalidatievleugel in zorgcentrum De Bieslandhof aan de Beukenlaan.