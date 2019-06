Errol J. moet vijf maanden cel in voor mishandeling van Mongol

Errol J. werd ‘bij verstek’ veroordeeld: hij was zelf niet aanwezig tijdens de zitting. De Delftenaar is net deze week in Spanje opgepakt, als hoofdverdachte van de liquidatie van de Delftse topcrimineel Karel Pronk. Pronk werd op 7 augustus vorig jaar bij koffiehuis Het Kalf aan het Kalverbos in Delft vermoord. J. was sinds die dag spoorloos. De Delftenaar stond daarom op de Nationale Opsporingslijst. Dinsdag liep hij tegen de lamp bij vermoedelijk een verkeerscontrole in Spanje. Hij zit in een Spaanse cel, in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland.