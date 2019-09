Errol J. verkiest gevangenis boven bijwonen proces moord Karel Pronk

De zaal zat vol met pers, politie en mensen van het Openbaar Ministerie. Het proces tegen Errol J. om de moord op de beruchte onderwereldfiguur Karel Pronk begon vanmiddag. De enige die er niet was, was de Hells Angel zelf.

De eerste rechtszitting vanmiddag was snel voorbij. De meeste tijd ging zitten in het prikken van een nieuwe datum voor een rechtszaak. ,,Dat wist mijn cliënt ook wel’’, zei zijn advocaat Idris van Straalen vanmiddag. ,,En hij redeneerde dan ook: de cellen in de rechtbank zijn een stuk minder comfortabel dan waar hij nu zit. Ook het ritje hiernaar toe is niet prettig. Ik blijf liever waar ik ben.’’

Zwijgrecht

Volledig scherm Videostill Karel Pronk Moord Delft © Videostill Volgens de dagvaarding zou Errol J. in Alphen aan de Rijn gevangen zitten. Zijn advocaat wil daarover niets zeggen. ,,Er zitten wat scherpe randjes aan deze zaak.’’ Tot nu toe heeft Errol J. zich beroepen op zijn zwijgrecht. Het OM is er echter van overtuigd dat hij vorig jaar Karel Pronk doodschoot. Op klaarlichte dag, voor koffiehuis het Kalf in Delft. Pronk was een beruchte crimineel met een groot netwerk. Niet ondenkbaar is, zo meende de advocaat, dat iemand in de gevangenis wraak wil nemen.

Hennepsmokkel

Karel Pronk werd wel de Haagse Holleeder genoemd. Hij zou de spil zijn in tal van drugszaken en achter liquidaties hebben gezeten. Voor die laatste misdaad zat hij maar een keer in de gevangenis: voor het uitlokken van de moord op de Rijswijkse orchideeënkweker Gerrit de Graaf. Hij kreeg er twintig jaar voor. Twee keer wist hij uit de gevangenis te ontsnappen. Zijn laatste veroordeling was in 2014, met een straf van zes maanden, voor hennepsmokkel naar Denemarken en Italië.

De 52-jarige Errol J. heeft een minder lange geschiedenis. Op zijn strafblad staat, bijvoorbeeld, een veroordeling voor twee mishandelingen in Rotterdam. Volgens de politie was hij lid van de Hells Angels.

Make-up

Na de liquidatie van Karel Pronk liet J. nog zijn hond uit en verdween daarna spoorloos. Pas maanden later werd hij opgepakt bij een verkeerscontrole in Spanje. Per toeval. Hij droeg een wapen bij zich. In zijn tas vond de Spaanse politie ook make-up. Waarschijnlijk gebruikt om de opvallende tatoeage in het gezicht te maskeren. Nadat zijn vrouw overleed, zette hij haar sterfdatum op zijn gezicht.

De spullen die J. in Spanje bij zich droeg, wil het Openbaar Ministerie graag hebben. Behalve het wapen had hij ook telefoons en navigatieapparatuur bij zich. Die zou voor het OM nog interessante informatie kunnen opleveren. Verder gaat de politie nog twee medewerkers horen van het koffiehuis in Delft waar Pronk vorig jaar augustus werd doodgeschoten. Zij wil graag weten of zij Errol J. de dagen voorafgaand aan de moord in het koffiehuis hebben gezien.

Volledig scherm Errol J. bij zijn aanhouding op 25 juni in Spanje. © Guardi Civil

